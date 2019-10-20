بليند: أداء أياكس السيء قد يخدع تشيلسي









اسماء السيد - قال دالي بليند مدافع أياكس أمستردام إن فريقه ربما خدع كشافي تشيلسي بعد أن قدم أسوأ أداء له خلال عامين قبل أن يهزم فالفايك متذيل الدوري الهولندي لكرة القدم السبت.

وفاز أياكس خارج ملعبه 2-1 لينفرد بفارق ثلاث نقاط في الصدارة ويرى بليند أن فريقه كان محظوظا بتحقيق الانتصار قبل أيام من مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاما للتلفزيون الهولندي "اعتقد أنها أسوأ مباراة لنا في آخر عامين. نحن محظوظون بالخروج بالفوز لأننا لم نتحل بالتنظيم ولم نلعب بشراسة".

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وتابع مدافع مانشستر يونايتد السابق "من الجيد الفوز في مثل هذه المباريات السيئة لكن يجب أن نستعيد التركيز وأن نضمن عدم تكرار هذا الأمر على الإطلاق.

"لكننا نتمنى النجاح في خداع مراقبي تشيلسي واذا فعلنا ذلك فقد أنجزنا المهمة".

وفاز أياكس في أول مباراتين بالمجموعة الثامنة بدوري الأبطال على ليل وبلنسية ويمكنه قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل إذا فاز بملعبه على تشيلسي الذي جمع ثلاث نقاط من مباراتين.