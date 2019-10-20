شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى "الصعيد" بدورى القسم الثانى عن تعادل المنيا وسوهاج سلبيا فى قمة مباريات الأسبوع فى لقاء شهد شد وجذب بين الفريقين ليقتسما نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما إلى نقطة لكل فريق .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة فجر الفيوم بقيادة محمد محسن أبو جريشة فى التجربة الأولى له كمدير فنى بالقسم الثانى كبرى المفاجأت بتحويل خسارته أمام الألومنيوم بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء .

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كما فاز بنى سويف بأقل مجهود على شبان قنا بأربعة أهداف نظيفة ، بينما حسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما مباراة ديروط وتليفونات بنى سويف ، كما فاز بترول أسيوط على طهطا بهدفين دون رد ، و تعادل الإعلاميين والبنك الأهلى بهدف لمثله .

بتلك النتائج يحتل بنى سويف المركز الأول للمجموعة برصيد ثلاث نقاط ، يليه بترول أسيوط بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف ، بينما يأتى الفيوم فى المركز الثالث بثلاث نقاط.