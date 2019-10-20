شاهد فى دقيقة.. مجموعة الأهلى بدورى أبطال أفريقيا2020 .. اعرف تاريخ المواجهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الأهلى فى المجموعة الثانية فى قرعة دورى أبطال أفريقيا مع كل من النجم الساحلى التونسي،و الهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى بعد إجراء القرعة، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر. وتعتبر مواجهات الأهلى مع أندية مجموعته متكافئة . نستعرض مواجهات الأهلى أمام النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى فى السطور القادمة .. الأهلى والنجم الساحلى :

الأهلى والنجم الساحلى : عدد المواجهات: 11 لقاء فوز الأهلى: 3 مرات فوز النجم الساحلى: 3 مرات تعادل الفريقين : 5 مرات. Advertisements الأهلى والهلال السودانى : عدد المواجهات: 6 لقاءات فوز الأهلى: 2 فوز الهلال السودانى : 2 تعادل الفريقان : 2 مواجهات الأهلى وبلاتنيوم بطل زيمبابوى :

مواجهات الأهلى وبلاتنيوم بطل زيمبابوى : لم يلتق الأهلى مع بلاتنيوم من قبل





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