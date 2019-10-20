شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن دجيش: الفار والتدريب العملي الحل السريع لأزمات الحكام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الحكم الدولي السابق أيمن دجيش على أخطاء الحكام وردود الفعل السريعة من الأندية تجاهها بعد مرور أربع جولات من عمر مسابقة الدوري العام .
و يرى الحكم الدولي أيمن دجيش أن أخطاء الحكام واردة في العالم كله وحدوثها شئ طبيعي طالما أننا نعتمد على العنصر البشري، ولكن يجب أن يتفادى الحكام الأخطاء التي قد تؤثر على نتيجة المباراة.
أضاف الحكم الدولي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الحكم الخامس لم يضف جديداً إلى المنظومة التحكيمية في مصر وقرار إلغاءه كان صائباً.
وعن تجربة الفار، أكد دجيش أنها تمثل الحل السريع لأزمات الحكام ففي مباراة مثل مباراة الاتحاد السكندري و وادي دجلة والتي أقيمت بالأسبوع الرابع وشهدت إلغاء هدف صحيح، ما كان الحكم سيتخذ هذا القرار اذا راجع الفار وأعاد الهدف.
واستطرد الحكم الدولي، يجب أن يركز الحكام بشكل أكبر في الفترة المقبلة وأن تعمل اللجنة على توسيع مجال التدريب العملي والتخلي عن فكرة التدريب في القاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن دجيش: الفار والتدريب العملي الحل السريع لأزمات الحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.