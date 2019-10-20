سعيد حمزة حكما لمباراة الجونة والأهلى "المهددة" فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ومنها مباراة الأهلى والجونة المهددة بعدم اقامتها حتى الأن بعد بيان النادى الأحمر بعدم خوض أى مباراة قبل مواجهة الزمالك التى كان مقررا لها أمس السبت وفقا للجدول الأولى للمسابقة ، ولكن تم تأجيلها لدواعى أمنية، إلا أن الجبلاية تتعامل وفقا لتعديلاتها التى أقرتها لاحقا. وجاء حكام مباريات الأسبوع الخامس كالتالى: الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - أسوان / إنبى: محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفى ومعهم عصام بكر حكما رابعا. - وادى دجلة / مصر للمقاصة: محمد الحنفى وأحمد عطية وسيد نافع.. وعلى السعيد حكما رابعا. الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - الجونة / الأهلى: سعيد حمزة ويوسف البساطى وأحمد ساهر.. وشريف حسن حكما رابعا. Advertisements الخميس 24 أكتوبر 2019 الخميس 24 أكتوبر 2019 - حرس الحدود / الاتحاد السكندرى: جهاد جريشة وأحمد لطفى وأسامة عبد اللطيف.. ومحمود ناصف حكما رابعا. وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقمى تحكيم مباراتى الغد ضمن الأسبوع الخامس على النحو التالي: الاثنين 21 أكتوبر 2019 الاثنين 21 أكتوبر 2019 - الإنتاج الحربى / بيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وأيمن العقاد.. ومحمد الشرقاوى حكما رابعا. - المصرى / إف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى وأحمد شاهين.. وعلى الكيكى حكما رابعا.

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