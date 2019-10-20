سوبر كورة.. 3 قرارات لحسام البدرى بشأن المحترفين فى منتخب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول اتخاذ بعض القرارات بشأن اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل فى الفترة من 10 إلى 19 نوفمبر المقبل، والذى يتخلله مواجهتا كينيا وجزر القمر فى تصفيات كان 2021، بالإضافة إلى مباراة ودية أخرى ينتظر تحديدها هذا الأسبوع. ويفاضل البدرى بين عمرو وردة وكهربا لضمه إلى المعسكر المقبل، خاصة فى ظل غياب القوة الهجومية للمنتخب أمام بوتسوانا فى اللقاء الأخير. لمعرفة قرارات البدرى بشأن المحترفين فى منتخب مصر عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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