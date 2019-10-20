شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يتوج بفضية الجائزة الكبرى للتايكوندو ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات وزن تحت 80 كجم ببطولة الجائزة الكبرى المقامة ببلغاريا، وتختتم منافساتها اليوم.

وتوج عيسى بالفضية بعد الخسارة أمام لاعب الأردن بنتيجة 13/10 ليحصد الفضية .

وكان اللاعب قد تغلب على لاعب البرازيل فى قبل النهائى بنتيجة 19/9 ،قبل أن يخسر فى نهائى البطولة .

وتخوض مصر منافسات البطولة ب6 لاعبين، 3 سيدات و3 رجال وهم: نور حسين، ورضوى رضا، وهداية ملاك، ومعاذ نبيل، وعبد الرحمن وائل، وسيف عيسى، ويقود الفريق فنيًا المدير الفنى المكسيكى أوسكار سالازار والمدرب محمد مجدي، ويرأس البعثة محمد عبد المنعم.