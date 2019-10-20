شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفى صدور بيان رسمى حول الدورى العام والمؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور صدور أي بيان يخص بطولة الدوري العام، وأزمة المؤجلات ومباراة القمة وجاء نص البيان كالتالى: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته. ويهيب مجلس إدارة الزمالك كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح، بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها. ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق المستشار مرتضى منصور ويعلن بشكل رسمي عبر موقع النادي أو برنامج النادي وذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم منح الفرصة للمتربصين للزج باسم النادى فى أمور غير صحيحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينفى صدور بيان رسمى حول الدورى العام والمؤجلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.