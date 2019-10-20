مكافحة المنشطات تطالب البارالمبية بتعيين أخصائى تغذية للحد من خطرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل أسامة غنيم، المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، فاكساً إلى اللجنة البارالمبية للمطالبة بتعيين أخصائى تغذية داخل الجهاز الطبى للحد من خطر الوقوع فى مأزق المنشطات .
وطالب غنيم بضرورة إلمام الأخصائى الذى سيتم تعيينه بأنواع المكملات الغذائية و المواد المحظورة الواردة بقائمة المحذورات الدولية.
يأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الرياضة المصرية من خطر المنشطات وخشية وقوع الرياضيين المصريين فى براثن المنشطات وإيقافهم عن ممارسة الرياضة، بسبب عدم العلم باحتواء المكملات الغذائية الدارجة و التى يتم بيعها بالمحلات و الصيدليات على مواد محظورة .
وحذر الدكتور أسامة غنيم الرياضيين مؤخرا من تناول المكملات الغذائية، فى ظل الأزمة العالقة باتحاد رفع الأثقال بعد ثبوت 6 عينات إيجابية جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، فضلا عن ثبوت إيجابية بطولة أفريقيا بمصر 2016 وما ترتب عليها من إيقاف الاتحاد المصرى للأثقال.
أسامة غنيم
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