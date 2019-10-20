شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المنشطات تطالب البارالمبية بتعيين أخصائى تغذية للحد من خطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل أسامة غنيم، المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، فاكساً إلى اللجنة البارالمبية للمطالبة بتعيين أخصائى تغذية داخل الجهاز الطبى للحد من خطر الوقوع فى مأزق المنشطات .

وطالب غنيم بضرورة إلمام الأخصائى الذى سيتم تعيينه بأنواع المكملات الغذائية و المواد المحظورة الواردة بقائمة المحذورات الدولية.

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يأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الرياضة المصرية من خطر المنشطات وخشية وقوع الرياضيين المصريين فى براثن المنشطات وإيقافهم عن ممارسة الرياضة، بسبب عدم العلم باحتواء المكملات الغذائية الدارجة و التى يتم بيعها بالمحلات و الصيدليات على مواد محظورة .

وحذر الدكتور أسامة غنيم الرياضيين مؤخرا من تناول المكملات الغذائية، فى ظل الأزمة العالقة باتحاد رفع الأثقال بعد ثبوت 6 عينات إيجابية جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، فضلا عن ثبوت إيجابية بطولة أفريقيا بمصر 2016 وما ترتب عليها من إيقاف الاتحاد المصرى للأثقال.