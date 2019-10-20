شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: مستوى الحكام جيد وإلغاء الحكم الخامس قرار مش مفهوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الحكم الدولى السابق ناصر عباس عن أداء الحكام بعد مرور أربع جولات من عمر مسابقة الدورى العام، فى ظل الانتقادات العديدة التى توجه إلى قضاة الملاعب فى الفترة الأخيرة.

ويرى ناصر عباس أن مستوى الحكام حتى الآن فى ظل مرور أربع جولات من عمر مسابقة الدورى العام يمكن تقديره بالمستوى جيد، مشيراً إلى أن الأخطاء التحكيمية لم تكن مؤثرة سوى فى بعض المباريات القليلة.

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وأضاف عباس، فى تصريحات لـ الخليج 365، أن إلغاء الحكم الإضافى كان قرارا غير مفهوم على أى أساس تم اتخاذه، وفاجأ الحكام، خاصة أن الحكم اعتاد على وجود الحكم الإضافى لمدة موسمين، وإلغاؤه أثر على زيادة الأخطاء وكان يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار وتطبيقه بشكل تدريجى يمهد للحكم الاستغناء عن هذا العنصر الإضافي.

وعن تطبيق الفار، يرى عباس أن هذه التقنية فى مصر تحتاج إلى إمكانيات ليست مادية فقط بل يجب تدريب الحكام للتعامل مع هذا التطبيق الذى يرى أنه عنصر مساعد وفعال سيضيف الكثير للحكام.