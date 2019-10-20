شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ختام مشرف لبطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة فى نسختها الخامسة، والتى أقيمت خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

وحصد لاعب منتخب أذربيجان آدى ريسكى المركز الأول فى منافسات الفردى رجال، فيما حل فى المركز الثانى لاعب منتخب التشيك ميلان لوديك، وفى منافسات فردى سيدات جاءت لاعبة منتخب ميانمار زات هتار فى المركز الأول، وفى المركز الثانى حلت لاعبة منتخب ويلز جوردان هارت.

وحصد منتخبنا الوطنى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات زوجى الرجال بفريق مكون من أدهم حاتم وأحمد صلاح، فيما كان المركز الأول من نصيب الجزائر، وذهبت الميدالية الفضية لفريق بولندا.

كما حصد منتخبنا أيضا المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات زوجى السيدات بفريق مكون من: هادية حسنى وضحى هاني، فيما كان المركزين الأول والثانى من نصيب لاعبات المنتخب الهندي.

Advertisements

وفى منافسات زوجى المختلط حل منتخبنا الوطنى فى المركز الثالث بفريق مكون من أدهم حاتم وضحى هاني، وأيضا كان المركزين الأول والثانى من نصيب لاعبى ولاعبات الهند.

وشهدت مراسم التتويج حضور مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية فى وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت البطولة مشاركة 31 منتخب وهى: البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - أسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - إندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم.



ختام بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة



جانب من الختام