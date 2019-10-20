شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كريم نيدفيد لن يعود لمباريات الأهلي قبل ديسمبر، ومنتخب مصر العسكرى يهزم كندا ويتأهل لربع نهائى مونديال الصين.

كريم نيدفيد لن يعود لمباريات الاهلي قبل ديسمبر ..إعرف التفاصيل

رغم أن الجهاز الطبي للأهلي أكد تحسن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق وإستجابته للبرنامج العلاجي الذي يؤديه منذ فترة إلا أن اللاعب لن يعود للمشاركة في مباريات الفريق إلا في شهر ديسمبر المقبل.

منتخب مصر العسكرى يهزم كندا ويتأهل لربع نهائى مونديال الصين

صعد منتخب مصر العسكرى للدور ربع النهائى، لدورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة المقامة حاليا بمدينة ووهان بالصين، وذلك بعد فوزة على كندا بثلاثة أهداف نظيفة.

بعثة جينيراسيون تصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، استعدادا لخوض مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يدرس تعديل عقد الشناوى بعد العروض الخارجية

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طالب مسئولو النادي الاهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعدم الإلتفات أو التفكير في العروض التى تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان أخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الأنجليزي التعاقد مع الحارس .

محمد محمود ضمن قائمة الـ30 لاعبا المبدئية للمنتخب الأولمبى بأمم أفريقيا

طلب شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، من جهازه المعاون تقديم تقارير دورية عن اللاعبين المرشحين للقائمة النهائية للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

الطبيب ينصح الخطيب بالراحة التامة 10 أيام بعد عملية حقن الفقرات

طالب الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، بالراحة التامة وعدم بذل أى مجهود والبقاء فى السرير لمدة عشرة أيام على أقل تقدير، حفاظاً على صحته بعد إجراء عملية حقن الخميس الماضى.

عاشور حكما لمباراة بيراميدز والإنتاج.. ومحمد حسن للمصرى وإف سى مصر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الخامس للدورى الممتاز