شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة محمد فايز من تدريب الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد فايز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية، باستقالته مكتفيًا بالفترة التى قضاها مع الفريق، والتي استمرت لبضعة أشهر عقب فوز الفريق الشرقاوى أمس على مضيفه أبو كبير بهدف نظيف فى الدور التمهيدى الثانى من بطولة كأس مصر، وأعلن فايز اليوم رحيله عن تدريب الشرقية.

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ووافق مجلس إدارة نادي الشرقية، برئاسة الدكتور مجدى عزت، على الاستقالة التى تقدم بها فايز، وبدأ مفاوضاته مع أكثر من مدرب لتولي تدريب الفريق، ومن المنتظر أن يفسخ مسئولو النادى التعاقد مع فايز مساء اليوم الأحد عقب الجلسة التى ستجمع بينهما.

وكان فريق الشرقية قد تأهل للدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر بعدما فاز على بلبيس وأبو كبيرويشارك فريق الشرقية فى دورى الدرجة الثالثة بالمجموعة العاشرة، حيث استهل مشواره في المسابقة بالتعادل سلبيًا أمام مركز شباب ديرب نجم بدون أهداف.