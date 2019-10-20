اتحاد الكرة يتجاهل بيان الأهلي.. ويعلن: سعيد حمزة حكمًا لمباراته أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباراة الأهلي والجونة ومواجهات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز.

وأصدر الأهلي بيانا أكد فيه عدم خوضه أي مباراة بالدوري قبل لعب مباراة الزمالك التي كان مقررًا لها السبت الماضي، في الأسبوع الرابع والتي تأجلت لأسباب أمنية.

كما تضامن الجونة مع بيان الأهلي، وقال نادر شوقي مسؤول الشركة التي تدير نادي الجونة: "لن يخوض مباراة الأهلي يوم الأربعاء المقبل؛ لأن الأهلي سيحصل على فترة راحة أطول بعد تأجيل القمة وهنا يغيب مبدأ تكافؤ الفرص".

وكشف اتحاد الكرة عن إدارة الحكم سعيد حمزة للمباراة، ومساعديه يوسف البساطي وأحمد ساهر، وشريف حسن حكمًا رابعًا.

كما جاءت بقية المباريات على النحو التالي:

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مباراتا الثلاثاء، بين أسوان وإنبي، وادي دجلة أمام مصر المقاصة، ويدير المباراة الأولى محمد أبوخاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفي ومعهم عصام بكر حكمًا رابعًا، فيما يدير مباراة دجلة والمقاصة: محمد الحنفي وأحمد عطية وسيد نافع.. وعلي السعيد حكمًا رابعًا.

ويدير مباراة الخميس بين حرس الحدود والاتحاد السكندري الحكم الدولي جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبداللطيف، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا.

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقمي تحكيم مباراتي الإثنين ضمن الأسبوع الخامس على النحو التالي:

الإنتاج الحربى وبيراميدز: محمود عاشور، ويعاونه محمد محمود لطفى وأيمن العقاد، ومحمد الشرقاوى حكمًا رابعًا.

المصرى ونادي مصر: محمد حسن، ويعاونه هشام الدسوقى وأحمد شاهين، وعلى الكيكى حكمًا رابعًا.