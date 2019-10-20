قمة بريميرليج.. مانشستر يونايتد 0 - 0 ليفربول.. غياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في إطار قمة الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.

تشكيل ليفربول: أليسون، ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، أوريجي، فيرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، وان بيساكا، ليندلوف، ماجوير، روخو، ماكتومناي، فريد، جيمس، أندرياس، يونج، راشفورد.

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تفاصيل المباراة:

أولى محاولات ليفربول كانت في الدقيقة العاشرة بعد سيطرة من مانشستر يونايتد على الكرة حيث سدد بروبرتو فيرمينو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى.

وحاول لاعب الوسط فينالدوم تهديد مرمى مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصل في مكان دي خيا في الدقيقة 13.

تابعونا لمزيد من التفاصيل خلال أحداث المباراة..