الزمالك ينفي بيانه المنتشر بشأن مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدر الزمالك بيانا رسميا ينفي خلاله بيان منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي قرار بشأن مسابقة الدوري المصري وتأجيل المباريات من عدمها سيكون عن طريق مرتضى منصور، رئيس النادي.

وكان الزمالك فاز على المقاولون العرب بنتيجة (2-1) أمس السبت، في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة للدوري المصري، ليتصدر الفريق الأبيض جدول ترتيب المسابقة مؤقتا وفي جعبته 10 نقاط.

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وجاء بيان الزمالك عبر موقعه الرسمي كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته.

ويهيب مجلس إدارة الزمالك كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح، بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها.

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق المستشار مرتضى منصور ويعلن بشكل رسمي عبر موقع النادي أو برنامج النادي وذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم منح الفرصة للمتربصين للزج باسم النادي في أمور غير صحيحة.