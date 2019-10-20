أول تعليق من ليفربول على غياب صلاح أمام يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على غياب محمد صلاح نجم الفريق أمام مانشستر يونايتد.

ويواجه ليفربول منافسه مانشستر يونايتد مساء اليوم ضمن قمة الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لما أكده كلوب في تصريحات للموقع الرسمي، فمن المتوقع أن يكون صلاح حاضرًا في مباراة جينك البلجيكي.

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وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول :"لا أعلم من أين أتيتم أن صلاح سيلعب، ربما يكون متواجدًا أمام جينك في ليلة الأربعاء".

تشكيل ليفربول شهد استبعاد صلاح من قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي (طالع التشكيل من هنا).

ويواجه ليفربول منافسه جينك يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ24 نقطة، في المقابل يحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.