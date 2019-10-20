محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مانشستر يونايتد ضمن المباراة التي تأتي في قمة الأسبوع التاسع من بريميرليج.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.
ولم يظهر محمد صلاح في قائمة ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي الأخيرة قبل التوقف الدولي.
ومن المقرر أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط الدفاعي: فابينيو - هندرسون - فينالدوم.
خط الوسط الهجومي: أوريجي - ماني.
خط الهجوم: فيرمينو.
في المقابل يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - ماجواير - روخو.
خط الوسط الدفاعي: ماكتومياني - فريد.
خط الوسط الهجومي: دانيال جيمس - بيريرا - أشلي يونج.
خط الهجوم: راشفورد.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل.. استبعاد صلاح.. وحضور دي خيا في قمة ليفربول ويونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.