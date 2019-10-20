كرة سلة.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة السلة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك بدور الـ16 لمسابقة كأس مصر، والتي ستقام يوم الخامس من نوفمبر على صالة النادي الأحمر بالجزيرة.

وقام الإتحاد المصري لكرة السلة بالإعلان عن مواعيد مسابقة كأس مصر عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، وستقام جميع مباريات دور الـ16 يوم الخامس من نوفمبر الجاري.

إليكم مواعيد مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر

مباراة الأهلي والزمالك الساعة الـ6 مساء بصالة الأهلي بالجزيرة.

مباراة الاتحاد ومركز شباب الزقازيق الساعة 6 بصالة الاتحاد.

مباراة سموحة والجزيرة الساعة 7 مساء بصالة سموحة بالإسكندرية.

المصرية للإتصالات وسبورتنج الساعة 5 مساء بصالة المركز الأوليمبي.

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مدينة نصر وطنطا الساعة 6 مساء بصالة مدينة نصر.

مصر للتأمين والسكة الحديد الساعة 8 مساء بصالة استاد القاهرة.

وسيلتقي الفائز من الطيران وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش الساعة 6 مساء ، على صالة الفريق الفائز.

بينما سيواجه الفائز من هليوبوليس والشمس مع مركز شباب سوهاج الساعة 6 مساء على صالة الفريق الفائز.

وعلى جانب أخر، أعلنت لجنة المسابقة عن مواعيد مباراتي دور الـ32، حيث سيلتقي الشمس مع هليوبوليس يوم 23-10 في الساعة الـ6 مساء على صالة الشمس بمصر الجديدة.

بينما سيلتقي أصحاب الجياد مع الطيران يوم 24-10 في الساعة الرابعة مساء على صالة الإتحاد بالإسكندرية.

ويعد الجزيرة هو حامل لقب كأس مصر للموسم الماضي بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 80-79.