أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
- أسوان / إنبي : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفي ومعهم عصام بكر حكما رابعا.
- وادي دجلة / مصر للمقاصة : محمد الحنفي
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
- الجونة / الأهلي : سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر .. وشريف حسن حكما رابعا.
الخميس 24 أكتوبر 2019
- حرس الحدود / الاتحاد السكندري : جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف .. ومحمود ناصف حكما رابعا.
وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقمي تحكيم مباراتي الغد ضمن الأسبوع الخامس على النحو التالي:
الاثنين 21 أكتوبر 2019
- الانتاج الحربى / بيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا
- المصرى / اف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا
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