أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

- أسوان / إنبي : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفي ومعهم عصام بكر حكما رابعا.

- وادي دجلة / مصر للمقاصة : محمد الحنفي وأحمد عطية وسيد نافع .. وعلي السعيد حكما رابعا.

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

- الجونة / الأهلي : سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر .. وشريف حسن حكما رابعا.

الخميس 24 أكتوبر 2019

- حرس الحدود / الاتحاد السكندري : جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف .. ومحمود ناصف حكما رابعا.

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقمي تحكيم مباراتي الغد ضمن الأسبوع الخامس على النحو التالي:

الاثنين 21 أكتوبر 2019

- الانتاج الحربى / بيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا

- المصرى / اف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا وأحمد عطية وسيد نافع .. وعلي السعيد حكما رابعا.الأربعاء 23 أكتوبر 2019- الجونة / الأهلي : سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر .. وشريف حسن حكما رابعا.الخميس 24 أكتوبر 2019- حرس الحدود / الاتحاد السكندري : جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف .. ومحمود ناصف حكما رابعا.وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقمي تحكيم مباراتي الغد ضمن الأسبوع الخامس على النحو التالي:الاثنين 21 أكتوبر 2019- الانتاج الحربى / بيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا- المصرى / اف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا

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