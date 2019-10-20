تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أوليه سولشاير المدير الفني، تشكيل فريقه الذي سيواجه به ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: دي خيا Advertisements الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، توانزيبي الوسط: ماكتوميناي، فريد، دانيل جيمس، أندريا هيريرا، يونج الهجوم: راشفورد

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