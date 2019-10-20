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إصابة مدافع بايرن ميونيخ بالرباط الصليبي

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني إصابة نيكلاس سولي مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي بعد تمزق في أربطة الركبة اليسري، أثناء مشاركة اللاعب خلال مباراة أوجسبورج مساء أمس والتي انتهت بالتعادل

2-2 .

ونشر بايرن ميونيخ الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للأسف، تعرض نيكلاس سولي بالفعل لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته

اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في اليوم الأحد .

ووجّه النادي الألماني رسالة للاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤازرة ودعم له قائلاً: "عد لنا قويًا يا سولي".

ويحل الفريق البافاري ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني في يوم الثلاثاء.

 

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