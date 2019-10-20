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الكشف عن سبب استبعاد محمد صلاح من قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

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كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق عن سبب استبعاد محمد صلاح لاعب الريدز عن قائمة الفريق أمام مانشستر يونايتد، التي ستجمعهما على ملعب

أولد ترافورد، ضمن الجولة التاسعة من الممتاز، "البريميرليج".

قال كلوب في تصريحات قبل المباراة: "صلاح ليس جاهزًا

بعد، هذا سبب استبعاده، هو لم يتدرب مع الفريق، ولا أفهم كيف قالت الناس بأنه سيشارك".

وتابع: "لم تكن لديه أي فرصة للمشاركة اليوم، قد يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق يوم الأربعاء، سنرى".

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