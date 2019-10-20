استبعاد محمد صلاح من قمة ليفربول ومانشستر يونايتد وعودة أليسون

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، تشكيل فريقه الذي سيواجه به مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من

واستبعد كلوب الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ولم يسافر إلى مدينة مانشستر، بسبب الإصابة التي لحقت

به مؤخرًا أمام ليستر سيتي في الدوري، والتي انتهت بفوز رفاق صلاح بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

Advertisements

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: هيندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: أوريجي، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو