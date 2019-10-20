بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ، يخوض ليفربول مساء اليوم مباراة قوية أمام نظيره مانشستر يونايتد ، في إطارمباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلعب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على أرضية ملعب "أولد ترافورد"
ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.
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