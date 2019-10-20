شاهد.. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح والتي تجمع بينهما في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد معقل الشاطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يسعى ليفربول لمواصلة الانطلاقة القوية التى بدأها منذ بداية الموسم، والفوز على مانشستر يونايتد من أجل مواصلة المنافسة

على اللقب الغائب منذ 30 عامًا، والمحافظة على صدارة الدورى من دون هزيمة حتى الآن، حيث يحتل الفريق القمة برصيد 24 نقطة.

أما مانشستر يونايتد فهو يعانى منذ بداية الموسم، حيث اكتفى يونايتد بانتصارين هذا الموسم وتعادل فى ثلاث مباريات، وخسر ثلاث مباريات أخرى، ليتوقف

رصيده عند 9 نقاط فقط، ويتراجع للمركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى الإنجليزى.

كما يعانى مانشستر يونايتد من غيابات مؤثرة قبل موقعة ليفربول، حيث تأكد بشكل رسمى غياب دافيد دى خيا حارس مرمى الفريق، بعد إصابته خلال مباراة إسبانيا والسويد بتصفيات كأس أمم أوروبا، وعدم تعافى بول بوجبا من إصابته فى الكاحل، وأكد أولى سولشاير، المدير الفنى للشياطين الحمر، عودة أنطونى مارسيال والظهيرين لوك شو وآرون وان-بيساكا وجاهزيتهم لخوض المباراة.