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أهلي جدة يسعى لضم المكسيكي كارلوس فيلا

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قرر مجلس إدارة النادي أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ الدخول في مفاوضات مع المكسيكي كارلوس فيلا صانع ألعاب لوس أنجلوس الأمريكي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إلى كريستيان جروس المدير الفني لأهلي

جدة يرغب في التعاقد مع كارلوس فيلا، جناح لوس أنجلوس الأمريكي، لقدرته على خلق الفرص، ليشكل ثنائيًّا هجوميًّا قويًّا مع السوري عمر السومة هداف الفريق.

كان جروس اشترط على إدارة

الأهلي، أن يتم التعاقد مع 3 لاعبين أجانب من اختياره في الشتاء، لمساعدة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

لاعب فيلا صاحب الـ30 عامًا في أكثر من نادي أبرزهم أرسنال مواسم 2005 – 2012 ، وست بروميتش ألبيون و ريال سوسيداد.

يحتل نادي أهلي جدة المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة.

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