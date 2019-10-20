سيف عيسى يضمن ميدالية ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو

ضمن سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، ميدالية في منافسات وزن -80 كجم ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر بصوفيا في بلغاريا وذلك بعد تأهله لدور نصف النهائي بالبطولة.

وصعد عيسى لنصف النهائي بعد فوزه في دور ال 8 على لاعب أمريكا توماس رحيمي بنتيجة 24-3 عدم تكافؤ.

وكان عيسى تأهل لربع النهائي بعد فوزه في مباراة دور ال 16 على لاعب أمريكا جيسين ايشيدا بنتيجة 8-2.

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وتخوض مصر منافسات البطولة بستة لاعبين لاعبين (3 سيدات و3 رجال) وهم: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم)، ومعاذ نبيل (-58 كجم)، وعبد الرحمن وائل (-68

كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم).

ويقود الفريق فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدرب محمد مجدي. ويرأس البعثة محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وتقام بطولات الجائزة الكبرى في الأربع أوزان الأولمبية للرجال وللسيدات وهي: -58 كجم، و-68 كجم، و-80 كجم، و+80 كجم للرجال. وأوزان: -49 كجم، و-57 كجم، و-67 كجم، و+67 كجم للسيدات. ويتأهل للمشاركة في البطولة أول 32 لاعب في التصنيف الأولمبي في كل وزن.