مدحت شلبي يفتتح مساء الأنوار باستضافة ميدو

يفتتح الإعلامي المخضرم “مدحت شلبي” أول حلقات برنامجه الشهير “مساء الأنوار” على شاشة قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، باستضافة المدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة ونجم أياكس وتوتنهام الأسبق “أحمد حسام ميدو”.

وتأجلت إنطلاقة برنامج مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس من يوم الخميس الماضي إلى اليوم الأحد بسبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مُسمى.

وغاب مدحت شلبي عن الظهور منذ انتهاء حلقات برنامج مساء الأنوار على قناة النيل للرياضة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

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وعمل شلبي على العودة خلال الثلاثة أشهر الماضية، حتى وجد عرضًا جيدًا من إدارة قناة القاهرة والناس، والتي وافقت على تقديمه لحلقات البرنامج بنفس فريق العمل الذي عمل مع شلبي خلال السنوات الماضية.

ويشارك في إعداد البرنامج الزملاء “محمد صيام ومحمد القاضي وبسام أبو بكر وحسين شعبان وعمرو عزت” ويخرجه المخرج أحمد عبد الظاهر.

وسيبدأ برنامج مساء الأنوار في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة على شاشة قناة القاهرة والناس أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من كل أسبوع.