عاجل | غياب صلاح عن قمة مانشستر يونايتد وليفربول وعودة دي خيا

شوهد الحارس الدولي الإسباني “دافيد دي خيا” في ملعب أولد ترافورد، عصر اليوم الأحد، يستعد للمشاركة مع مانشستر يونايتد أمام ليفربول، في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بينما غاب النجم المصري “محمد صلاح” عن قائمة فريق ليفربول بداعي الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مباراة ليستر سيتي في الجولة الثامنة.
واعتقدت بعض وسائل الإعلام المصرية بأن محمد صلاح ادعى تعرضه للإصابة أمام ليستر من أجل التغيب عن المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام البدري.
كما أُتهم هداف مصر في آخر خمس سنوات من قبل رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” بالخيانة والتكبر، لانشغاله خلال التوقف الدولي بتصوير إعلان ترويجي لمجلة GQ الأمريكية مع عارضة الأزياء البرازيلية “أليساندرا أمبروسو”.
ومن المنتظر أن يلعب المهاجم البلجيكي “أوريجي” بدلاً منه في الخط الأمامي، على أن يحصل شاكيري على الفرصة خلال الشوط الثاني.
والتالي تشكيلة ليفربول أمام مانشستر يونايتد: “أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، فابينيو، روبرتسون، فينالدوم، فيرمينو، أوريجي وماني.
والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد أمام ليفربول: دي خيا، توانزيبي، ماجواير، لينديلوف، بيساكا، آشلي يونج، بيريرا، فريد، مكتوميناي، دانيل جيمس، ماركوس راشفورد.
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