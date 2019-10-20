اونلاين | KOOORA GOA - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

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كورة ستار متابعة البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع منافسه فريق مانشستر يونايتد والتي ستقام اليوم الأحد KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات KOORA LIVE، حيث ستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD كورة اونلاين وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد GOAL KOORA.

جول كورة وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، KOORA STAR بينما سوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب COOL KOORA.

كورة لايف ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط YALA KOORA، وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية في الجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف على يد فريق نيوكاسل يونايتد، بينما فاز فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على فريق ليستر سيتي BEIN MATSH.