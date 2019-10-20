اونلاين | يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتدبث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

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تعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعة في البريميرليج لموسم 2019-2020، هي واحدة من أهم مباريات الموسم في الكرة الإنجليزية، حيث من المؤكد أن يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد أنصارهم، خاصة في ظل العداوة والتنافسية التاريخية بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

ونقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، تقرير مفصل حول موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وكذلك تغطية خاصة للقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من البريميرليج مساء الأحد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

تبدأ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب أولدترافورد في قلب مدينة مانشستر حيث معقل الشياطين الحمرز

ويدخل الريدز بقيادة يورجن كلوب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وهو يعلم جيدًا أن تحقيق الإنتصار سيجعله يوجه رسالة قوية إلى كل المنافسين، بأنه قد جاء لهذا الموسم من أجل تحقيق لقب بطولة الدوري الغائبة منذ نحو 30 عام عن قلعة الريدز، في حين يريد مانشستر يونايتد أن يحقق إنتصار يعود إلى أجواء البطولة من جديد، وذلك بعد البداية السيئة للفريق الأحمر في مدينة مانشستر والذي جمع 9 نقاط بعد مرور 8 جولات من البداية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

قالت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، أنها ستنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة البريميرليج بالأسبوع التاسع، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس HD2، مشيرة إلى توفير إستوديو تحليلي مخصص لنقل تلك المباراة بتواجد عدد كبير من نجوم الكرة العالمية ونجوم التحليل في القناة القطرية.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدفع يورجن كلوب بكل الأسماء الأساسية في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ويتوقع أن تكون تشكيلة الفريق الإنجليزي على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أليسون "إدريان"

خط الدفاع: ماتيب، فان دايك، أرنولد، روبيرتسون

خط الوسط: ميلنر، فينالديوم، فابينو

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو

وبالنسبة لمدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير سيدخل هذه المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا "روميرو"

خط الدفاع: ماجواير، بيساكا، لوك شاو، ليندلوف

خط الوسط: ماكتومنياي، فريد، ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، دانيال جيمس