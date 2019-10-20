اونلاين | كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفليفربول ومانشستر يونايتدربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش

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متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بث مباشر والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي والتي يتصدرها رفقاء الدولي المصري محمد صلاح برصيد أربعة وعشرين نقطة .

وفي التقرير التالي يأخذكم الخليج 365 الرياضي في تقرير لتعريفكم بآخر إستعدادات الفريقان قبل الموقعة المرتقبة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها على الهواء مباشرةً والتي سنوفرها لكم في السطور أدناه من أجل أن يستمتع المشاهد الكريم بعيش تجربة فريدة من نوعها في متابعة اللقاء .

كورة جول kora goal وقبل المباراةعبر النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي عن ثقته بأن فريقه قادر على إنهاء الموسم الجاري في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل .

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جول حصري goal 7asry وعلى الرغم من تعقد موقف الفريق على سلم ترتيب البريميرليج حيث أكد النرويجي أن الأمور سوف تتغير إلى الأفضل خلال الفترة القليلة المقبلة ويعتقد أن مفتاح العودة إلى المسار الصحيح بات أقرب من أي وقت مضى مع إدراك الجميع بحاجة الفريق إلى وقت كافي لإستعادة أفضل مستوياتهم .

يلا شوت yalla shoot وتابع أنه لا يحب خسارة اللقاءات خاصة أن الجميع يعرفه ويعرف أن النادي سوف يعود في القريب العاجل خاصةً بعد أن تعرض لهزيمتين قاسيتين على يد وست هام يونايتد ونيوكاسل ولم يحقق الفوز خلال الفترة القليلة الماضية بعيد عن ملعبهم .

يلا كورة أونلاين yalla kora online وعن الطريقة التي سيلعب بها المباراة أكد أن الفريق إستعد جيداً واللاعبون مستعودن بصورة ذهنية وسوف نستغل الجماهير في تحقيق الفوز من أجل المرور بمسيرة رائعة في طريق عودة الشياطين الحمر لمصاب الكبار كالماضي .

كورة شوت kora shoot وأنهى تصريحاته أن الفريق عانى خلال الفترة القليلة الماضية من الإستحواذ السلبي الذي وصل إلى 80% وكان أمامنا الكثير من المساحات للهجوم ولا أرى بأن الريدز سوف يتخلى عن الفوز بالمباراة من أجل مواصلة مسيرة الإنتصارات التي حققها لكننا مستعودن لتحقيق الإنتصار .

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالإضافة إلى روابط البث المباشر .