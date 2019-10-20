رياضة | تشيلسي يخطط لثلاث صفقات في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يخطط لثلاث صفقات في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ​تشيلسي​ يستعد لإبرام ثلاثة صفقات محتملة قبل سوق الانتقالات في شهر يونيو المقبل.



وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن تشيلسي مازال يواجه حظرا على فترتي سوق الانتقالات لكنهم يخططون لتدعيم صفوفهم إذا تم رفع تعليق النقل.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشيلسي يركز اهتمامه على إيمانويل فيناتو نجم خط وسط كييفو ونجما أتلانتا رسلان مالينوفسكي و​لويس كوك​ البالغ من العمر 22 عامًا.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ​فرانك لامبارد​ المدير الفني لتشيلسي يتطلع إلى تعزيز صفوفه لأنه لم يتمكن من إبرام أي تعاقدات منذ تعيينه.

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وحقق فريق تشيلسي انتصارا صعبا على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريمرليج.



واحرز ماركوس الونسو الظهير الأيسر للبلوز هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من المباراة بعد تمريرة رائعة من الشاب الإنجليزي هودسون اودوي.



بينما نجح فريق ليستر سيتي في الفوز على فريق بيرنلي. بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.



وتعادل فريق ساوثهامبتون مع فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق بعد مباراة شهدت إلغاء هدف للمكسيكي راؤول خيمينيز في الشوط الأول من اللقاء.