رياضة | مانشستر يونايتد يُجهز مبلغًا ضخمًا لضم نجمي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يُجهز مبلغًا ضخمًا لضم نجمي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الحاليه ثنائي نادي برشلونة الإسباني لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

راكيتيتش وديمبلي على ردار مانشستر يونايتد

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي نجمي نادي برشلونة خلال يناير القادم.

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العقبات تواجه مانشستر يونايتد لإنهاء الصفقتين

وأكدت الصحيفة أن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية إنهاء مانشستر يونايتد للصفقتين فبالرغم من أن راكيتيتش يريد مغادرة برشلونة إلا أنه لا يريد الانضمام إلى اليونايتد كما أن نادي برشلونة يعتمد على ديمبلي بشكل أساسي هذا الموسم.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.