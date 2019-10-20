رياضة | عاجل.. الكشف عن سر استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول أمام مانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن سر استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول أمام مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استبعاد اللاعب المصري محمد صلاح جناح الفريق عن مباراة فريق مانشستر يونايتد والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك القرار بعد عدم تعافي صلاح من الإصابة التي تعرض لها أمام فريق ليستر سيتي على مستوى الكاحل بشكل كامل، وكان قد خرج اللاعب عن أثرها من المباراة الماضية في الدقيقة 90 من اللقاء.

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في المباراة كالتالي :-

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اليسون - فان دايك - ماتيب - الكسندر ارنولد - روبرتسون - فينالدوم - هندرسون - فابينهو - ساديو ماني - اوريجي - روبرتو فيرمينيو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته حتى الآن في البطولة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن استبعاد محمد صلاح من قائمة المنتخب الوطني خلال التوقف الدولي الماضي قبل إصابته وذلك بسبب الإرهاق وضغط المباريات التي يتعرض لها اللاعب مع ليفربول.

ونجح فريق مانشستر سيتي في تقليل الفارق مع ليفربول إلى 5 نقاط بالأمس بعد فوزه على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك.