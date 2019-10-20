رياضة | داكوستا يكشف كوارث "سييرا" في الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داكوستا يكشف كوارث "سييرا" في الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي المغربي مروان دا كوستا مدافع الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، عن مفاجأت مدوية بشأن قرارات المدرب التشيلي لويس سييرا، والذي تمت إقالته أمس بعد الخسارة التي تعرض لها، مساء أمس السبت، أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال داكوستا، في تصريحات صحفية، إن الفريق يعاني من تراجع واضح للياقة البدنية الفنية للاعبين، بسبب قرارات سييرا الفوضوية خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء في مقدمتها قراره بتقليص مدت التدريب لتصل إلى 40 دقيقة فقط.

وأوضحت التقارير الصحفية أن جميع اللاعبين كانو قد أبدوا استيائهم من هذا الأمر، وقاموا بالتواصل مع مجلس الإدارة للتدخل وانقاذ الفريق.

يذكر أن الاتحاد عانى من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 4 مباريات في أول 7 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

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ويتولى المدرب الوطني محمد العبدلي قيادة الفريق في المرحلة الحالية بشكل مؤقت؛ لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

يذكر أن الاتحاد فتح خط المفاوضات مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نظرا لخبراته السابقة في الدوري السعودي للمحترفين رفقة الفيصلي والهلال.

ويتولى زلاتكو حاليا قيادتة منتخب كرواتيا، الذي نجح في وصوله إلى نهائي كأس العالم 2018، أمام المنتخب الفرنسي، في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 7 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بأربعة آخرين.

