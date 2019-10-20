رياضة | سولشاير يفاجئ ليفربول بتشكيل ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يفاجئ ليفربول بتشكيل ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - توانزيبي.

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خط الوسط : ماكتوميناي - اشلي يونج - بيريرا - فريد.

خط الهجوم : راشفورد - جيمس.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتحسين مركزه بجدول الترتيب، حيث يحل الفريق الأحمر في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور ثماني جولات.

بينما يرغب ليفربول في الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي وتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عاما، وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بلقب البطولة في الموسمين الماضيين.