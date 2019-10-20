رياضة | باريس سان جيرمان يخطط لخطف هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط لخطف هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تخطيط ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي لمنافسة ريال مدريد الإسباني في سباق التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام​.



وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان النجم الدنماركي رفض فرصة تجديد عقده مع الوايت هارت لين.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة النادي في بيع إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لاستعادة بعض النقود.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان بات الآن منافسا جديا من أجل الحصول على توقيعه حيث يتطلع إلى خطف الصفقة من الملكي.



ونوهت الصحيفة البريطانية أن إريكسن يعلم أنه يستطيع الحصول على صفقة أكثر ربحًا في يونيو المقبل عندما يصبح التعاقد معه بشكل مجاني ومن المتوقع أن يستمر في توتنهام حتى الصيف المقبل علما بأنه قادر على توقيع عقد مسبق في يناير مع أي نادي خارج إنجلترا.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي بأن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة مميزة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسين نجم وسط توتنهام الإنجليزي بعد فشله في حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وأكدت الشبكة الإسبانية أن الملكي سيعيد محاولة ضم إريكسين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بسبب حاجة الفريق لتدعيم خط الوسط.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن توتنهام بدأ يستعد للعب بدون إريكسين، حيث رصد التعاقد مع لاعب ليكون بديلاً له في حالة رحيله عن الفريق وهو جيمس ماديسون نجم وسط ليستر سيتي.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إريكسين ارتبط بالانتقال إلى المرينجي طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وقف حائلا دون إتمام الصفقة لرغبته في ضم مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.