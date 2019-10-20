رياضة | مفاجآت نارية في تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

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خط الوسط : فاببنهو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم : اوريجي - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي والذي يملك 19 نقطة فقط.

بينما يسعى فريق مانشستر يونايتد لتحسين مركزه بجدول الترتيب، حيث يحل الفريق الأحمر في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور ثماني جولات.

وقرر يورجن كلوب مدرب ليفربول استبعاد محمد صلاح من قائمة المباراة بعد عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد ليستر سيتي في البريميرليج.