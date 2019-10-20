رياضة | بوكيتينو: يجب أن نستعد للميركاتو الشتوي المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو: يجب أن نستعد للميركاتو الشتوي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الأرجنتيني ​ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام على ضوروة الجاهزية لإبرام التعاقدات في شهر يناير المقبل كما أعرب عن سعادته بفريقه الحالي.



وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "لن نحصل على أي فائدة للحديث عن شهر يناير، إنه بعيد جدًا ولدينا الكثير من المباريات التي سنلعبها هذا هو هيكل النادي الذي يعمل ويفكر ويحتاج إلى أن تكون مستعدًا إذا كنا بحاجة إلى القيام بشيء ما وإذا لم نستمر في ذلك، فأنا سعيد باللاعبين".



وأضاف: "كما هو الحال دائمًا، ما الذي سيحدث في يناير لا يمكنني تخمينه اليوم، إنما نحن بحاجة لتحمل المسؤولية".



واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً:"لكن إذا فزنا في جميع المباريات، فلماذا نحتاج إلى القيام بأي شيء؟ وإذا كنا بحاجة إلى شيء نحتاج إلى العمل لكننا بحاجة إلى التصرف والهدوء".



ويعاني نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من تدهور في النتائج والأداء بل ومركز الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الأخيرة.

ومن الملحوظ أن لعنة ليفربول تطارد نادي توتنهام فمنذ مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسارة توتنهام بهدفين نظيفين وفد تدهورت نتائج الفريق اللندني بل وواجه مشكلات عده غير النتائج.

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وقد خاض نادي توتنهام 16 مباراة بمختلف المسابقات سواء الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا منذ مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.



وحقق نادي توتنهام الفوز في 6 مباريات فقط بينما تعادل في مباراتين ثم تلقى الهزيمة في 8 مباريات من بينهم هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ بسباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.



ويتواجد نادي توتنهام في مركز سئ جدا في الدوري الإنجليزي بالنسبة لتاريخ النادي حيث يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.



ولازال هناك فرصة أمام نادي توتنهام لتصحيح موقفه في الدوري وتحقيق الفوز في المباريات للتخلص من لعنة ليفربول قبل أن يتم إقالة بوتشيتينو من تدريب الفريق.