رياضة | فان دايك يصدم صلاح بتصريح ناري ويؤكد خوف اللاعبين من تصرفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يصدم صلاح بتصريح ناري ويؤكد خوف اللاعبين من تصرفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تجنب لاعبو الفريق زميلهم المصري محمد صلاح نجم الفريق، بسبب حالة الرعب التي يسببها لهم خلال المعسكرات.

"فان دايك يصف صلاح بالملك ويكشف سر الخوف منه"

وتحدث فان دايك عن زميله صلاح، في تصريحات له اليوم قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالبريميرليج، قائلا "محمد صلاخ هو الملك المصري كما يطلق عليه الجميع، لاشك في ذلك خاصة أنه قوي للغاية أمام المرمى".

وأضاف: "منذ أول يوم أحب أن أمازحه، أحيانًا أقول النكات عليه، لأني أعرف جيدًا أن الكثيرين من لاعبي ليفربول لن يقوموا بذلك، لأنهم إذا قاموا بذلك ستطاردهم مصر بأكلمها".

"صلاح يسجل إسمه من ذهب في ليفربول"

ويعد المصري محمد صلاح واحدا من أبرز اللاعبين داخل أروقة ليفربول، على مر العصور، بعدما نجح في التتويج بهداف البريميرليج لموسميين متتاليين، بالإضافة لمساعدته في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، فضلا عن الانجازات الفردية التي حققها طوال تواجده بالمدينة.

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"رقم تاريخي ينتظر ليفربول أمام يونايتد"

ويطمح ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد على ملعبه، وتحقيق رقم قياسي بالفوز التاسع على التوالي بدوري هذا الموسم، والثامن عشر على التوالي بالبريميرليج ومعادلة رقم مانشستر سيتي السابق".

"موقف الفريقين بجدول الترتيب"

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد الفوز في ثمانية مباريات متتالية، بينما يأتي يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات وتلقي أربع هزائم.

ويستقبل مانشستر يونايتد ليفربول، عصر اليوم على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي "البريميرليج".