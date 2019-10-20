رياضة | استقالة محمد فايز من تدريب الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة محمد فايز من تدريب الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد فايز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية من منصبه، مكتفيًا بالفترة التي قضاها مع الفريق، والتي استمرت لبضع شهور.

وعقب فوز الفريق الشرقاوي أمس على مضيفه أبو كبير بهدف نظيف في الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر، أعلن فايز رحيله عن تدريب الشرقية.

ووافق مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت على الاستقالة التي تقدم بها فايز، حيث بدأ مفاوضاته مع أكثر من مدرب لتولي تدريب الفريق.

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ومن المنتظر أن يقوم مسئولو النادي بفسخ التعاقد مع فايز مساء اليوم الأحد عقب الجلسة التي ستجمع بينهما.

وكان فريق الشرقية قد تأهل للدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر بعدما فاز على بلبيس وأبو كبير.

ويشارك فريق الشرقية في دوري الدرجة الثالثة بالمجموعة العاشرة، حيث استهل مشواره في المسابقة بالتعادل سلبيًا أمام مركز شباب ديرب نجم بدون أهداف.

