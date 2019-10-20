رياضة | الأهلي السعودي يفاوض لاعب أرسنال السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يفاوض لاعب أرسنال السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت عدد من الأندية العربية كارلوس فيلا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوس أنجلوس الأميريكي، ضمن الاهتمامات للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أهلي جدة يطمح في التعاقد مع فيلا

ويعد أهلي جدة السعودي، أكثر المهتمين بالتعاقد مع نجم أرسنال الإنجليزي السابق، لتدعيم خط هجومه في ظل ما يعانيه منذ بداية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير صحفية اليوم، إلى دخول مجلس الأهلي، في مفاوضات شبه رسميه مع هداف الدوري الأميريكي، بناءا على تعليمات من السويسري كريستيان المدير الفني الجديد للفريق.

وتابعت التقارير الصحفية، أن جروس وضع فيلا على رأس اهتماماته كأول المطالب الرسمية منذ توليه المسئولية الإسبوع الماضي للاستفادة من خدماته.

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واشترط جروس على إدارة ناديه، التعتقد مع ثلاثة أسماء أجنبية خلال الفترة الحالية، يأتي في مقدمتهم نجم أرسنال السابق، من أجل المنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن أهلي جدة السعودي، عن عودة كريستيان جروس للقيادة الفنية في ولايته الثالثة، خلفا للمقال الكرواتي برانكو المدير الفني السابق، بسبب سوء النتائج وتقهقر مستوى الفريق.

فيلا يحتل صدارة هدافي الدوري الأميريكي



ويحتل كارلوس فيلا صدارة ترتيب هدافو الدوري الأميريكي، برصيد 34 هدفا وبفارق أربعة أهداف عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش زميله بالفريق.