رياضة | رينيه فايلر يغادر الأهلي لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يغادر الأهلي لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارًا خلال فترة توقف الدوري المقبل بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًُا

وقرر السويسري فايلر، التوجه إلى بلاده مطلع نوفمبر المقبل، والحصول على إجازة بالتنسيق مع إدارة النادي الأهلي، خاصة في عدم وجود أي ارتباطات رسمية بالوقت الحالي.

الدوري يتوقف بسبب الأمم الإفريقية



ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، بسبب استضافة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ويلعب المنتخب الأوليمبي الوطني، ضمن منافسات النجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي، وغانا، والكاميرون" والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

الأهلي يجدد رفضه خوض مواجهة الجونة



وجدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفضهم خوض مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الجونة، بالدوري العام.

جاء ذلك بعد المحاولات التي قام بها مسؤولو الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنانيني وبعض القيادات الأمنية، لإثناء النادي الأهلي، وخوض المباراة للحفاظ على المسابقة.

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وكان من المفترض أن يحل الأهلي ضيفا على الجونة، الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

الأهلي يصدر بيانًا بسبب تأجيل القمة



وأصدر النادي الأهلي، بيانا رسميا يرفض خلالها خوض أي مباريات بالدوري العام، قبل مواحهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأكد مجلس الأهلي، على أن النادي وإداراته تحترم قرارات الجهات الأمنية، إلا أن عدم خوض المباريات جاء من أجل الحفاظ على انتظام المسابقة.

أول إجازة لرينيه فايلر



وتعد هذه الإجازة التي يحصل عليها فايلر، هي الأولى عقب توليه المسئولية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي أقيل بسبب سوء النتائج.