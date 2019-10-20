رياضة | محمد صلاح تحت ضغط الاستفزاز.. (كلوب يلقن الفرعون درسا)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح تحت ضغط الاستفزاز.. (كلوب يلقن الفرعون درسا) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تحذير شديد اللهجة لنجمه المصري محمد صلاح، قبل بداية مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي.

وحذر كلوب صلاح من فقدان هدوئه داخل الملعب أو التعرض للاستفزاز من قبل المنافس، خاصة أنه لم يستطع تسجيل أو صناعة أي أهداف أمام يونايتد، في أربع مواجهات سابقة.

كلوب يتحدث عن موقف صلاح من التسجيل في يونايتد

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وأكد يورجن في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم، أن هناك تحديات قديمة ستواجه محمد صلاح في مباراة، بسبب سجله التهديفي أمام مانشستر يونايتد، لكن عليه أن يكون مستعدًا لها.

وأضاف كلوب: "مهما مر وقت طويل دون التسجيل في شباك منافس ما، ستأتي اللحظة المناسبة لبدء التسجيل وهزّ الشباك".

ويطمح ليفربول للخروج بنتيجة الفوز من أرضية ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، والحفاظ على سجله خالي من الهزائم وتحقيق الإنتصار التاسع على التوالي بالبريميرليج.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بدون أي هزائم أو تعادلات بعد الفوز في 8 مواجهات متتالية، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، بعد الفوز في مواجهتين والتعادل في ثلاث مباريات وتلقيه 4 هزائم بالموسم الحالي.