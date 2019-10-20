رياضة | اتحاد جدة يعثر على بديل "سييرا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يعثر على بديل "سييرا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى تحرك إدارة ناد اتحاد جدة السعتودي للبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للتشيلي لويس سييرا.

وأعلنت إدارة الاتحاد إقالة سييرا من تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تعرض لها، مساء أمس السبت، أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت التقارير الصحفية أن الاتحاد فتح خط المفاوضات مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نظرا لخبراته السابقة في الدوري السعودي للمحترفين رفقة الفيصلي والهلال.

Advertisements

ويتولى زلاتكو حاليا قيادته منتخب كرواتيا، الذي نجح في وصوله إلى نهائي كأس العالم 2018، أمام المنتخب الفرنسي، في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن الاتحاد عانى من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 4 مباريات في أول 7 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 7 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بأربعة آخرين.

