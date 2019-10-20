شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل | إسبانيول يستضيف فياريال في تاسع جولات الليجا والان مع التفاصيل

يستضيف نادي إسبانيول نظيره نادي فياريال ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب بارو. حيث جاء تشكيل إسبانيول كالآتي : حراسة المرمى:لوبيز خط الدفاع: بيدروسا، نالدو، اسبينوزا، جوميز. خط الوسط: ماتا، لوبيز، داردير ، روكا، فارغاس. خط الهجوم: كاييري. Advertisements بينما يدخل فياريال المباراة تحت قيادة المدير الفني خابي كايخا، بشكيل مكون من: حراسة المرمى:أسينخو. خط الدفاع: بينا، ألبيول، فرانسيسكو، مورينو. خط الوسط: جوميز، أجويسا، إيبورا، كاثورلا خط الهجوم: بالاغيرو، إيكامبي. ويحتل إسبانيول المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

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