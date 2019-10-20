شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيداد يتقدم على ريال بيتيس بثنائية في الشوط الأول والان مع التفاصيل
انتهت منذ قليل أخداث الشوط الأول من مباراة ريال سوسيداد وريال بتيس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يقام على ملعب أنويتا.
تقدم ريال بيتيس بالهدف الأول في الدقيقة 12، عن طريق لورين مورون.
وفي الدقيقة 22 استطاع ريال سوسيداد من تعديل النتيجة عن طريق خافي جارسيا، لاعب ريال بيتيس بالنيران الصديقة.
وفي الدقيقة 36 استطاع ريال سوسيداد من التقدم عن طريق اللاعب ويليان خوسيه.
ويحتل ريال سوسيداد المركز الخامس برصيد 13 نقطة،
بينما يحتل ريال بتيس المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط.
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