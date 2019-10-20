شكرا لقرائتكم خبر عن سيبايوس يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل

يخوض سيبايوس مع ارسنال الانجليزي موسما علي سبيل الاعارة من ريال مدريد ، حيث حسم اللاعب موقفه النهائي من العودة الي ريال مدريد او تكملة المشوار مع الفريق اللندني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية ان سيبايوس اجتمع هذا الاسبوع مع رئيس نادي ريال مدريد "فلورنتينو بيريز"

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وقرر اللاعب عدم العودة لريال مدريد واستكمال المشوار مع ارسنال .

وانتقل اللاعب من ريال مدريد الي ارسنال هذا الصيف بنظام الاعارة ولا يوجد بند في عقده لإستقطاب ارسنال له نهائيا ولكن رغبة اللاعب هي "الجانرز"

وذكرت الصحيفة ان اللاعب اجتمع مع رئيس ريال مدريد للإتفاق علي ان عرض ب٣١ مليون سترليني سيكون كافيا لإستكمال الصفقة في نهاية الموسم .